Muslime auf Mallorca verurteilen Anschläge in Katalonien

Die muslimische Gemeinschaft auf Mallorca hat am Montag (21.8.) ihre Ablehnung gegen die Anschläge in Katalonien deutlich gemacht. Man verurteile die Taten energisch und weise sie zurück, so der Sprecher Yousef Jouihri. "Wir sind absolut gegen den Terrorismus", betonte er auf einer Pressekonferenz.

Der muslimischen Gemeinschaft, die ihren Sitz in Palma de Mallorca hat, gehören 34 Moscheen und rund 40.000 Mitglieder auf Mallorca an. Auf der Pressekonferenz berief sich Jouihri auf den Koran und erklärte, dass dort geschrieben steht, dass das Töten einer Person einem Mord an der gesamten Menschheit gleichkomme. Deshalb spiegele der Terrorismus das Gegenteil der Werte des Islams wider. "Das sollten die Dummen und Verrückten wissen, die gewaltsam in unserem Namen handeln."

Auch den Islamischen Staat kritisierte Jouihri aufs Schärfste. "Hinter Gruppen wie diesen stecken Leute mit Geld, deren Interessen materieller und politischer Natur sind. Wir wissen nicht, wer sie sind, und sie haben nichts mit uns zu tun." Man würde neue Imame genau beobachten und in Zweifelsfällen aus der Gemeinschaft ausschließen und die Behörden einschalten. Leider würden das viele Menschen nicht klar sehen.

Am Freitag (25.8.) will die muslimische Gemeinschaft um 19 Uhr auf der Plaça d'Espanya in Palma bei einem öffentlichen Zusammentreffen ihr Mitgefühl für die Familien der Opfer in Katalonien zum Ausdruck bringen und ihre Ablehnung gegen den Terrorismus erneut deutlich machen.