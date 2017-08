Britischer Radfahrer nach Sturz auf Formentor-Landstraße schwer verletzt

Bei einem Sturz an der Landstraße zum Kap Formentor auf Mallorca hat sich ein britischer Radfahrer am Dienstag (22.8.) schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 10.50 Uhr am Kilometer 13 der Landstraße Ma-2210, als der Radsportler auf dem Weg in Richtung Leuchtturm unterwegs war.

Informationen des Notrufdiensts 061 zufolge habe ein österreichischer Arzt, der sich bei dem Unfall in der Nähe befand, zunächst erste Hilfe geleistet. Mit schweren Kopfverletzungen wurde der verunglückte Radfahrer anschließend in eine Privatklinik in Palma de Mallorca eingeliefert. /tg