Hunderte Diebstähle: Polizei nimmt auf Mallorca 13 Taschendiebe fest

Schlag gegen die organisierte Kriminalität auf Mallorca: Am Mittwochvormittag (23.8.) haben Einsatzkräfte der Guardia Civil und der Policía Nacional an der Playa de Palma 13 Personen festgenommen. Sie werden beschuldigt, in Touristengebieten auf Mallorca Urlauber bestohlen zu haben.

Die Polizei griff in mehreren Hostals, Hotels und einer Privatwohnung an der Playa de Palma zu. An anderen Orten auf der Insel wurden weitere Wohnungen durchsucht.

Die 13 Personen, mehrheitlich Rumänen, wurden in Gewahrsam genommen. Ihnen werden Hunderte Diebstähle werden zur Last gelegt. Die Polizei schließt weitere Festnahmen nicht aus. Offenbar handelt es sich großteils um organisierte Banden. /jk