Surferin legt sich mit Rettungsschwimmern an der Playa de Muro an

Rettungsschwimmer haben eine Surferin auf Mallorca angezeigt. Die Frau war am Dienstag (22.8.) an der Playa de Muro mit ihrem Surfbrett in den Bereich der Badegäste eingedrungen und hatte sich trotz mehrfacher Aufforderungen geweigert, diesen zu verlassen.

Wie die Ortspolizei von Muro in einer Pressemitteilung berichtet, sei die Frau gemeinsam mit einer Freundin erst nach vielfachen Aufforderungen an Land gekommen. Anstatt es dabei zu belassen, soll die Surferin am Strand auf die Badeaufsicht zugestürmt sein und die Angestellten minutenlang beschimpft und bedroht haben. Erst als Beamte der Ortspolizei am Strand eintrafen, beruhigte sich die Frau. Nun muss sie mit einem Bußgeld in Höhe von 2.500 bis 3.000 Euro rechnen. /somo