Deutscher Mallorca-Urlauber ertappt Autoknacker auf frischer Tat

Die Parkplatz in der Cala Anguila auf Mallorca, auf dem der Dieb geschnappt wurde Foto: Policía Nacional

Die Nationalpolizei hat einen 60-jährigen Mann festgenommen, der mindestens 30 Autos auf den Parkplätzen verschiedener Touristenstrände auf Mallorca aufgebrochen und Wertgegenstände gestohlen haben soll. Ein deutscher Urlauber ertappte ihn auf frischer Tat.

Wie die Behörde am Donnerstag (24.8.) in einer Pressemitteilung bekannt gab, wurde der mutmaßliche Dieb am Tatort – der Cala Anguila im Gemeindegebiet Manacor – festgenommen. Zuvor war dem deutschen Zeugen aufgefallen, dass der 60-Jährige sich auf "verdächtige Weise" auf dem Strandparkplatz herumgetrieben und ins Innere der Autos gespäht hatte. Als er begann, die Tür eines der Fahrzeuge aufzuhebeln, gab der Deutsche den Rettungsschwimmern Bescheid. Diese riefen sofort die Polizei.

Schnell stellte sich heraus, dass der Verdächtige den Beamten bereits bestens bekannt war. Schon in der Vergangenheit war er immer wieder des Diebstahls bezichtig worden. Seit Juni waren die Sicherheitskräfte auf der Suche nach ihm, da er bereits an einem anderen Küstenparkplatz bei seinen kriminellen Machenschaften beobachtet worden war, aber entkommen konnte. Jetzt erwartet den Mann ein Prozess. /somo