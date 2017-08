Großeinsatz auf Mallorca gegen Einbrecherbande

Die Guardia Civil auf Mallorca hat am Donnerstagmorgen (24.8.) eine Operation gegen eine Einbrecherbande gestartet, deren Mitglieder genauso in Privathäuser wie Firmensitze eingestiegen sein sollen. Mehr als hundert Beamte sind in Palma de Mallorca sowie in Inca im Einsatz.

Eingeleitet wurden mehrere Hausdurchsuchungen, rund zehn Personen wurden nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" festgenommen, die Zahl könnte noch steigen. Nach ersten Informationen sollen die Mitglieder einschlägig vorbestraft sein.

Aktuell operieren die Beamten in Palmas Straßen Calle Antoni Mus, Calle Son Cladera und Calle de José Salazar sowie in Incas Calle Antoni Fluxá, Calle Cristo Rei und Calle Jesús de Inca.

(Erweiterung folgt)