Deutscher nach Sprung ins Meer an der Playa de Palma schwer verletzt

Ein junger Mann hat sich am Mittwoch (23.8.) bei einem Sprung ins Meer an der Playa de Palma schwer verletzt. Warum der Deutsche an der seichten Stelle ins Wasser sprang, war unklar.

Nach Angaben der Ortspolizei von Palma de Mallorca ereignete sich der Unfall gegen 23 Uhr. Rettungskräfte brachten den jungen Mann ins Krankenhaus. Der Deutsche erlitt durch den Sprung eine Verletzung an der Halswirbelsäule und möglicherweise auch eine Schädigung des Rückenmarks. /rp