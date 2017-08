Wieder rast lebensmüder Radfahrer über die Autobahn auf Mallorca

Hoffentlich wird das nicht zur Mode: Erneut ist ein Radfahrer mit über 100 Stundenkilometern auf der Autobahn auf Mallorca fotografiert worden. Der Radler, der sich hinten an einem Lieferwagen festhielt, wurde am Donnerstag (24.8.) um 16.30 Uhr auf der Autobahn von Llucmajor in Richtung Santanyí gesichtet.

Bereits im Juli filmte ein Taxifahrer, wie sich ein Radfahrer auf der Flughafen-Autobahn an einen Transporter gehängt hatte. Auch die Tatsache, dass er dabei weder Helm noch vernünftige Schuhe trug, sorgte spanienweit für Aufsehen und Empörung. /tg