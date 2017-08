Deutscher verletzt sich schwer bei Sprung in zu flaches Wasser

Ein junger Deutscher hat sich bei einem Kopfsprung in zu flaches Wasser im Ferienort Arenal östlich von Palma de Mallorca schwer verletzt. Wie die Polizei am Freitag (25.8.) mitteilte, wurde der Mann in der Nacht zum Donnerstag mit Kopfverletzungen und möglichen Verletzungen an der Wirbelsäule ins Inselkrankenhaus Son Espases gebracht.

Zu Badeunfällen kommt es auf der Insel in der Hochsaison immer wieder. Erst vor einigen Wochen ertrank eine Frau vor Can Picafort im Meer. An der Playa de Muro geriet ein Schwimmer in Unterströmungen und kam ums Leben . /it