Kundgebung in Barcelona: Mallorca steht Katalonien zur Seite

An der großen Demonstration gegen den Terror am Samstagabend (26.8.) in Barcelona haben auch mehrere Vertreter von Mallorca teilgenommen, um ihre Solidarität mit der geografisch und kulturell nahen Region zu demonstrieren. Die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol legte auf den Ramblas, wo beim Attentat am 17. August 13 Personen getötet worden waren, einen Blumenkranz nieder. "Die Balearen stehen den Katalanen bei", erklärte die Sozialistin per Twitter.

Insgesamt wurde die Teilnahmerzahl auf eine halbe Million Personen geschätzt. Erstmals nahm auch der spanische König Felipe VI. an einer Demonstration teil. Er marschierte an der Seite von Spanien-Premier Mariano Rajoy, allerdings nicht in der ersten Reihe. Diese war reserviert für Sanitäter, Polizisten, Einzelhändler und andere Personen, die den Opfern des Attentats zu Hife gekommen waren.

Unter dem Motto "No tinc por" ("Ich habe keine Angst") zogen die Menschen vom Prachtboulevard Passeig de Gràcia bis zur Plaça de Catalunya - dem Platz, von dem aus ein Attentäter den Lieferwagen in die Fußgängerzone gesteuert hatte. Viele Teilnehmer hielten im Gedenken an die Opfer rote und gelbe Rosen in den Händen. Überschattet wurde die Kundgebung vom Protest katalanischer Separatisten, die den König bei seiner Ankunft auspfiffen.

Die Balearen waren desweiteren vertreten durch die Vizepräsidenten der Inselräte auf Mallorca, Ibiza und Menorca, Jesús Jurado, Viviana de Sans und Maite Salord, außerdem Sozialministerin Fina Santiago, Arbeitsminister Iago Negueruela, Palmas Bürgermeister Antoni Noguera und Senator Francesc Antich. Mit dabei waren auch Vertreter der Oppositionsparteien. /ff