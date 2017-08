Mann stürzt Felswand in El Toro herunter

Feuerwehrleute und Beamte der Guardia Civil haben im Gemeindegebiet Calviá im Westen von Mallorca einen Mann geborgen, der in der Ortschaft El Toro eine sechs Meter hohe Felswand heruntergestürzt war. Der 60-jährige Spanier brach sich einen Knöchel, erlitt weitere Verletzungen und musste mit dem Helikopter ins Krankenhaus gebracht werden. Er hatte die Rettungskräfte noch selbst per Handy alarmieren können.

Der Unfall ereignete sich am Samstagmorgen (26.8.) in der Nähe der Avenida del Mar in El Toro. Die Rettungsarbeiten dauerten mehr als eine Stunde.

Zu Unfällen in unwegsamem Gelände kommt es auf Mallorca immer wieder. Zuletzt war ein deutscher Wanderer an der schwer zugänglichen Cala Bóquer in der Nähe von Pollença ums Leben gekommen. /it