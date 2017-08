Räuber lassen wohlgefüllten Safe aus Anwesen bei s´Aranjassa mitgehen

Räuber haben in einem Anwesen in s'Aranjassa nordöstlich von Palma de Mallorca in der Nacht zum Freitag (25.8.) reiche Beute gemacht. Aus dem luxuriösen Gebäude, das einem mallorquinischen Bauunternehmer gehört, entwendeten sie einen Safe mit 50.000 Euro in 500- und 100-Euro-Scheinen sowie Goldstücken, Diamanten und Saphiren im Wert von weiteren 50.000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

Die Kriminellen wussten offenbar, dass sich der Besitzer derzeit in Italien aufhält. Sie warteten, bis der Sohn zum Abendessen verschwand, und drangen dann in das Anwesen ein. Den Wachhund fütterten sie mit Schinkenstücken und stellten ihn so ruhig.

Als die Polizisten der Spezialeinheit Rayos der Spanischen Nationalpolizei eintrafen, hatten sich die Räuber bereits davongemacht. /it