Rückwärts- mit erstem Gang verwechselt: Pkw fährt in Restaurant

Schreck am späten Freitagabend (25.8.) Abend im Restaurant Los Patos in Port d'Alcúdia im Norden von Mallorca: Gegen 22.30 Uhr bewegte sich eine Pkw vom Typ Renault Koleos auf die vollbesetzte Terrasse und stieß gegen vier Tische. Dabei wurde ein 71-Jähriger am Bein und ein 57-Jähriger am Rücken verletzt. Eine 23-jährige Frau erlitt Schnittwunden.

Bei dem Autofahrer handelte es sich um einen Behinderten, der der rückwärts aus einer Parklücke herausfahren wollte, stattdessen aber den Gang verwechselte und nach vorne fuhr.

Bei dem von einer Familie gemanagten Restaurant Los Patos handelt es sich um eines der beliebtesten im Norden von Mallorca. /it