Müll im Torrent de Pareis verärgert Unesco

Die angehäuften Müllmengen im Torrente de Pareis in der Serra de Tramuntana im Norden von Mallorca sorgen für Unmut in der Unesco. Die Ehrung Weltkulturerbe sei deswegen ernsthaft in Gefahr, sagte Ángel Morillas, ein führendes Mitglied dieser internationalen Organisation. "Ich schäme mich dafür, dass sich in der Nähe eines Unesco-Schildes ein Haufen Müll befindet", fügte er hinzu, nachdem er jüngst die bei Wanderern so beliebte Schlucht besucht hatte. "Diese Stuation kann keinen Tag länger geduldet werden."

Wenn die Stadt Wien verwarnt werde, weil sie im historischen Zentrum ein modernes Gebäude errichten will, könne dies auch der Serra de Tramuntana blühen, äußerte Morillas.

Die Serra de Tramuntana war 2011 zum Weltkulturerbe erklärt worden. Im vergangenen Jahr wurde das fünfjährige Jubiläum gefeiert. Erst vor einigen Tagen hatte die Landesregierung der zuständigen Gemeinde Escorca wegen des Mülls in der Schlucht mit einem Strafverfahren gedroht. /it