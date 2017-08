Schon 200 Urlaubertouren auf Fischerbooten vor Mallorca

Bereits etwa 500 Touristen haben vor Mallorca an Ausflügen auf Fischerbooten teilgenommen. Das teilte am Samstag (26.8.) die im Parc Bit von Palma befindliche Firma Pescaturismo mit, die solche Touren organisiert. Insgesamt habe es bereits 200 Ausflüge gegeben. Fischer, die eine entsprechende Genehmigung eingeholt haben, können sich so ein Zubrot hinzuverdienen.

Rafael Mas, Chef der Fischer-Innung von Palma, zeigte sich gegenüber dem Online-Nachrichtendienst "mallorcadiario.com" stolz auf das geleistete und äußerte, dass man bei der normalen Arbeit ohnehin immer mehr eingeschränkt werde. Da kämen zahlende Touristen gerade recht.

Auf Mallorca verfügen bereits 30 Boote über eine Genehmigung, Urlauber mitnehmen zu dürfen. Auf Menorca sind dies erst zwei traditionelle Llaut-Schiffe, auf ibiza noch keins. /it