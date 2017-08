Aktivisten protestieren gegen Massentourismus an Stränden auf Mallorca

Die Protestaktionen linksökologischer und separatistischer Splittergruppen gegen den Massentourismus auf Mallorca gehen weiter. Aktivisten der Vereinigungen Arran, Endavant und der Umweltschutzvereinigung Gob brachten an sechs Stränden auf der Insel Transparente an, um gegen die ihrer Meinung nach zu hohe Zahl von Gästebetten auf Mallorca zu demonstrieren.



"435.707 Gästebetten - ist das noch nachhaltig?", heißt die ironische Frage der Initiatoren auf Twitter. Die Zahl der Gästebetten müsse gesenkt werden, eine so große Zahl von Urlaubern sei nicht vereinbar mit einer nachhaltigen Ressourcennutzung auf Mallorca. Kritisiert werden volle Strände, verstopfte Straßen und hohe Schadstoffemissionen.



Es handelt sich um die bislang dritte Aktion auf Mallorca. Anfang August hatte die links-separatistische Jugendorganisation Arran ein Video veröffentlicht, das Aktivisten dabei zeigt, wie sie Bengalfackeln vor Yachten zünden und Restaurantgäste an Palmas Paseo Marítimo erschrecken. In einer zweiten Aktion wurden Hunderte Mietwagen mit tourismuskritischen Aufklebern versehen. Bei den Aktivisten handelt es sich um Splittergruppen aus der Szene der katalanischen Separatisten.



Tourismusverantwortliche und Landesregierung warnen unterdessen vor dem Phänomen der turismofobia. Die Kritik an den Auswirkungen sei gerechtfertigt, statt Protestaktionen fordert der balearische Tourismusminister Biel Barceló zum Dialog auf. /ff



Hintergrund: Reizwort "turismofobia"