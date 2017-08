Einbrecherbande auf Mallorca war professionell organisiert

Die Guardia Civil hat bei einer Razzia zehn Mitglieder festgenommen

Die von der Guardia Civil vor einer Woche festgenommene Einbrecherbande war professionell und hierarchisch organisiert. Das gab die Behörde in einer Pressemitteilung am Montag (28.8.) bekannt.

Etwa hundert Polizisten hatten seit Donnerstag (24.8.) zwölf Wohnungen durchsucht: fünf in Palma de Mallorca, fünf in Inca und je eine in Llucmajor und Lloret de Vistalegre. Mit der Razzia kamen die Beamten den Einbrechern zuvor, die bereits den nächsten Raubzug geplant hatten.

Die zehn festgenommenen Personen waren Mitglieder einer organisierten Bande. Jedes Mitglied hatte eine spezielle Aufgabe: einer konnte Geldschränke knacken, andere waren für die Alarmanlagen zuständig und wieder andere spionierten im Vorfeld die potenziellen Opfer aus.

Die Guardia Civil war der Bande monatelang auf der Spur. 11.145 Euro und eine große Menge an Schmuck fanden die Beamten bei der Durchsuchung. Die Bande war in zahlreiche Privathäuser und Firmensitze eingebrochen. /rp