Neuer Fall von sexuellem Missbrauch in Sóller

Hunderte Menschen feierten am Wochenende in Sóller auf Mallorca das Dorffest Sant Bartomeu Foto: Pere Joan Oliver

Die Ortspolizei von Sóller hat Samstagnacht (26.8.) einen 18-Jährigen festgenommen. Er soll auf der Dorffeier Sant Bartomeu ein Mädchen sexuell missbraucht haben.

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, hatte das Mädchen gleich nach der Tat die Beamten verständigt und berichtet, dass der junge Mann sie ohne ihr Einverständnis während der großen Party auf der Plaça de la Constitució angefasst habe. Da sowohl Täter als auch Opfer aus Sóller stammen, war es ein Leichtes, den Namen des 18-Jährigen und seine Handynummer herauszufinden. Zunächst blockte er die Anrufe der Polizei ab, doch Angehörige überredeten ihn schließlich zu kooperieren.

Auf der Wache zeigte sich der junge Mann uneinsichtig, beschimpfte das Opfer und die Beamten. Diese übergaben ihn schließlich den Kollegen von der Guardia Civil.

Es ist bereits der zweite Fall von sexuellem Missbrauch auf einer öffentlichen Feier in Sóller, der in diesem Jahr zur Anzeige gebracht wurde. Auf dem Piratenfest im Mai hatten gleich vier Männer eine Frau bedrängt und begrapscht. In Cala Ratjada soll ein traditioneller Teufelstänzer während eines Feuerlaufs im Juli eine Frau unsittlich berührt haben, im August geschah ähnliches auf einer Dorffeier in Sineu.

"Dass mehr Fälle angezeigt werden, heißt aber nicht, dass es häufiger vorkommt als früher, sondern, dass sich die Frauen endlich trauen den Mund aufzumachen", so Lucía Segura, Initiatorin der Kampagne "No i Punt", die Opfer von sexueller Belästigung dazu ermuntert, die Täter anzuzeigen. /somo

