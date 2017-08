Airbnb informiert Kunden über neues Regelwerk auf Mallorca

Das Internetportal Airbnb hat seine Kunden inzwischen über das neue Regelwerk zur Ferienvermietung auf Mallorca und die damit verbundenen Auflagen informiert. Das erklärten Vertreter des Konzerns bei einem Treffen mit dem balearischen Tourismusminister Biel Barceló und Tourismus-Generaldirektorin Pilar Carbonell am Donnerstag (31.8.). Man warte aber noch auf eine Interpretation durch die hauseigenen Juristen am europäischen Standort in Irland, erklärte Airbnb-Manager Ángel Mesado laut einer Pressemitteilung der balearischen Landesregierung.

Zu den Auflagen des neuen Regelwerks gehört, dass in den Portalen die Registrierungsnummer der Ferienhäuser angegeben werden muss. Offiziell zugelassen zur touristischen Vermietung sind auf den Balearen bislang nur freistehende Einfamilienhäuser und Reihenhäuser. Apartments dagegen sind ausgeschlossen und können somit über keine Registrierungsnummer verfügen. Lizenzen sollen erst nach Ablauf eines bis zu einjährigen Moratoriums vergeben werden.

Trotz der unterschiedlichen Auffassungen sei das Treffen in freundlicher Atmosphäre abgelaufen, heißt es in der Pressemitteilung, beide Seiten schätzten den Dialog. Carbonell versicherte, dass man gerne alle offenen Fragen kläre, gleichzeitig aber die Umsetzung des neuen Regelwerks weiter vorantreiben werde.

Nach der Änderung des Tourismusgesetzes Anfang August hatte die Landesregierung den Portalen ein Ultimatum gestellt, um illegale Ferienwohnungen aus dem Angebot zu nehmen. Angesichts der Androhung hoher Strafen haben inzwischen von sich aus viele Besitzer ihre Apartments aus dem Markt der touristischen Vermietung genommen. /ff

