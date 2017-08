Einbruchserie in Palmas Villenviertel Son Vida aufgeklärt

So sieht der Einbrecher aus.

Die Nationalpolizei hat einen 40-jährigen Mann festgenommen, der für eine Einbruchserie auf Mallorca verantwortlich gemacht wird. Der Mann war laut den Ermittlern in mehr als 20 Häuser in Son Vida, dem Villenviertel von Palma de Mallorca, eingebrochen, wie es in einer Pressemitteilung vom Donnerstag (31.8.) heißt.

Laut Polizei suchte der Mann seine Ziele in der Nähe des Waldes aus, damit er sich bei der Flucht schnell verstecken konnte. Die Einbrüche beging er abends und nachts, unabhängig davon, ob die Bewohner zu Hause waren.

Einmal im Haus, suchte der 40-Jährige Geldschränke und stahl Bargeld und Schmuck. In den Fällen, in denen der Rumäne den Safe nicht schnell vor Ort öffnen konnte, trug er ihn in den Wald, wo er ihn dann knackte.

Bei einem Raubzug war der Einbrecher vom Bewohner des Hauses überrascht worden und zwang diesen, seine Wertsachen auszuhändigen. /rp