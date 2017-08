Hagel in Bunyola: Sommer auf Mallorca legt Pause ein

Schmuddelwetter auf Mallorca: Am Donnerstag (31.8.) sind dunkle Wolken über der Insel aufgezogen, gegen Mittag ging in Bunyola am Fuße der Tramuntana Hagel nieder. Auf der Landstraße zwischen Sóller und dem Tunnel kam es zu einem Steinschlag, eine Fahrbahn musste zeitweise für den Verkehr gesperrt werden.

Der spanische Wetterdienst hat für Donnerstag inselweit Warnstufe Gelb wegen starken Regens und Gewittern ausgegeben. Es bleibt jedoch weiter mild, bei Höchstwerten von 30 Grad in Palma de Mallorca. Nachts sinken die Werte nicht unter 20 Grad.

Am Freitag verziehen sich die Regenwolken, die Sonne zeigt sich wieder häufiger. Die Temperaturen klettern bis auf 29 Grad in Palma de Mallorca. Ähnlich sieht es am Samstag aus. Lokale Schauer werden nicht ausgeschlossen. /ff