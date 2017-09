Polizei stoppt deutschen Geisterfahrer bei Palmanova

Betrunken, auf der falschen Fahrbahn unterwegs, und dazu noch mit hohem Tempo: Die Guardia Civil hat am frühen Freitagmorgen (1.9.) auf Mallorca einen Deutschen gestoppt, der mit einem Porsche Cayenne auf der Autobahn Ma-1 im Gemeindegebiet von Calvià in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war.

Der 36-Jährige war gegen 2.45 Uhr mit seinem Auto mit deutschem Kennzeichen nahe Palmanova unterwegs, als die Polizei über die Falschfahrt informiert wurde. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, als der Deutsche ein gefährliches Wendemanöver auf der Autobahn hinlegte und in der richtigen Fahrtrichtung weiterfuhr.

An der Ausfahrt Palmanova stoppte eine Streife den Wagen, der bei seiner Kamikaze-Fahrt keinen Unfall verursachte. Ein Alkoholtest ergab mehr als das Dreifache des erlaubten Werts. Der Mann wurde wegen Alkohol am Steuer und Gefährdung des Straßenverkehrs festgenommen und am Freitagvormittag einem Gericht in Palma vorgeführt. /jk