Operation "Tatum": zwei Kilo Kokain im Kofferraum

Die Guardia Civil auf Mallorca hat am Donnerstag (31.8.) bei einem Schlag gegen Drogendealer in Magaluf und Palma de Mallorca 14 Personen festgenommen und 3,5 Kilogramm Kokain, 500 Gramm Ecstasy sowie 123.000 Euro konfisziert.

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Freitag (1.9.) berichtet, fanden die Beamten bei der Operation "Tatum" im Kofferraum eines Wagens in einer Garage im Carrer Reina María Cristina in Palma de Mallorca zwei Kilo Kokain. Die Polizisten machten den Halter in einer Wohnung im Carrer Aragó ausfindig.

Das Hauptziel der Razzia war jedoch das britische Partyzentrum Punta Ballena, wo die Guardia Civil mehr als zwölf Wohnungen durchsuchte. Ein Helikopter kreiste während der Operation über Magaluf.

Die Operation "Tatum" ist die Fortsetzung der Operation "Dajú", die im Juli 2016 gestartet worden war. Damals nahm die Polizei vier Personen fest und stellte mehrere Kilo Kokain sicher. /rp