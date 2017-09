Der September beginnt auf Mallorca kuschelig warm

Der klassische Sommermonat August hat sich am letzten Tag (Donnerstag, 31.8.) mit ein paar kurzen aber heftigen Gewitterregen von der Sonneninsel Mallorca verabschiedet. Zunächst fielen stundenlang vereinzelte Tropfen vom diesigen Himmel. Am frühen Nachmittag begann das Donnerwetter. Dunkle Wolken zogen auf, heftiger Regen prasselte über mehrere Tramuntana-Orte herunter.

In der Gegend um Bunyola peitschten sogar zentimeterdicke Hagelkörner auf die Insel ein. Innerhalb von einer Dreiviertelstunde gingen hier 65 Liter Wasser pro Quadratmeter herunter. Die Landstraße nach Sóller musste wegen Steinschlags auf der einen Fahrbahn gesperrt werden. Kurze Zeit bahnte sich die Sonne wieder ihren Weg durch die Wolkendecke, die Temperaturen knapp unter 30 Grad sanken nur leicht.

Für das Wochenende ist besseres Urlaubswetter vorhergesagt. Die Wetterwarnungen der vergangenen Tage (zuerst wegen Hitze, dann wegen Gewitterregen) hob der spanische Wetterdienst Aemet auf. Während am Freitagnachmittag (1.9.) vermutlich noch der ein oder andere Schauer über das Land zieht, wird es am Samstag (2.9.) überwiegend trocken bei nur leicht bewölktem Himmel, der am Sonntag (3.9.) noch weiter aufklart.

Dabei bleibt es kuschelig warm. Allerdings kühlt es sich nachts deutlicher ab, ortsweise auf 16 oder 17 Grad. Tagsüber werden weiter Temperaturen knapp unter 30 Grad gemessen. Schwacher, gegen Nachmittag vor allem an der Küste auffrischender Wind weht aus nördlichen oder nordöstlichen Richtungen. /tg