Häftling verletzt drei Wärter im Gefängnis von Palma

Der Angreifer befindet sich im Gefängnis von Palma in Einzelhaft.

Der Angreifer befindet sich im Gefängnis von Palma in Einzelhaft. Foto: D.M.

Ein Häftling hat am Freitag (1.9.) im Gefängnis von Palma de Mallorca drei Wärter angegriffen und verletzt. Das berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Demnach habe der Mann, der in zurzeit in Einzelhaft ist, auf die Wärter eingeprügelt und dabei den Dchihadisten-Ruf "Gott ist groß" gerufen.

Die drei Männer mussten unter anderem wegen eines gebrochenen Fingers, einer Verstauchung und einer Verletzung am Mund ärztlich behandelt werden.

Rücktritt der Direktorin gefordert

Es ist bereits der zweite schwere Angriff auf Wärter in dieser Woche und der vierte in den vergangenen zwei Monaten. Am Dienstag (29.8.) hatte ein Häftling mehrere Wärter mit einer präparierten Getränkedose angegriffen und ihnen Schnittverletzungen zugefügt.

Vertreter der Gefängniswärter kritisierten die mangelnden Sicherheitsvorkehrungen im Gefängnis und forderten den Rücktritt der Direktorin Maria Jesús de Dios und ihres Sicherheitsbeauftragten. /pss