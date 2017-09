Mallorca startet mit Wolken in die neue Woche

Schon am Sonntagnachmittag (3.9.) soll der Himmel über Mallorca sich langsam bewölken. Während die Temperaturen weiter auf geschmeidige 38 Grad klettern, bildet sich am Himmel das ab, was uns für den Wochenanfang erwartet.

Am Montag ist es bewölkt, es kann vereinzelt zu Schauern und sogar Gewittern kommen. Die Temperaturen ändern sich nicht groß. Tagsüber knapp unter 30 Grad, in der Nacht geht es auf 16 Grad runter.



Am Dienstag erlaubt der Himmel eine kleine Pause und präsentiert sich praktisch wolkenfrei bei gleichbleibenden Temperaturen, während für Mittwoch wieder Regen erwartet wird. /pss