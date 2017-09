Erstmals Sexualkunde auf dem Lehrplan der Schulen auf Mallorca

"Mit allen Sinnen" – was klingt wie die Werbung für einen neuen Freizeitpark oder ein Hotel, ist der Titel eines Programms zur sexuellen Aufklärung an Schulen. Was vor allem den aufklärungs-gewöhnten Deutschen ins Auge springt: Es ist das erste Mal, dass das Thema auf Mallorca auf dem Lehrplan steht.

Die Ziele, die die balearischen Ministerien für Gesundheit und Bildung mit dem Projekt erreichen wollen, klingen gut: Kinder und Jugendlichen sollen an das Thema Sexualität herangeführt und mehr über gesunden, befriedigenden und genüsslichen Sex lernen. Angesprochen werden Kids verschiedenen Alters, los gehen soll es bereits in der Vorschule, auch in der Grundschule und auf den weiterführenden Schulen sind Projekte geplant. Gestartet wird mit den älteren Jugendlichen, in den darauffolgenden Jahren ist dann die Arbeit mit den Jüngeren vorgesehen. "Je nach Alter sind die Schwerpunkte und die Herangehensweisen angepasst", so Koordinatorin Rosa Aranguren.

Auch die Gleichberechtigung von Mann und Frau soll durch die Kampagne stärker in der Gesellschaft verankert werden, informiert die Landesregierung in einer Pressemitteilung von Montag (4.9.). Angesprochen werden zudem auch häusliche Gewalt, Homophobie, sexueller Missbrauch, ungewollte Schwangerschaften oder die oftmals über sexuelle Kontakte übertragene Immunschwächekrankheit HIV. /somo