Mallorca begrüßt 36 deutsche Austauschstudenten

Die Balearen-Universität UIB auf Mallorca hat am Montag (4.9.) die 289 Austauschstudenten begrüßt, die das neu beginnende Wintersemester 2017/2018 auf der Insel studieren werden. In der Aula Magna versammelten sich die Besucher vom spanischen Festland (48) sowie von europäischen und außereuropäischen Universitäten (241).

Unter den ausländischen Studierenden aus 33 verschiedenen Ländern sind Italiener (55), Deutsche (36), Holländer (18), Mexikaner (18), Franzosen (16), US-Amerikaner (12) und Russen (11) am stärksten vertreten. Die meisten der Besucher studieren an der UIB in der Fakultät für Sozial- und Rechtswissenschaften (126). Sie nehmen an verschiedenen Austauschprogrammen teil, darunter dem europäischen Erasmus-Programm sowie Erasmus Mundi und dem spanischen Programm SICUE.

Gleichzeitig gab die UIB auch die Zahl derjenigen UIB-Studenten bekannt, die dieses Semester im Ausland (267) oder auf dem spanischen Festland (88) verbringen. Insgesamt verlassen in diesem Halbjahr 355 Studierende die Insel. Bei den ausländischen Zielen sind deutsche Universitäten (75 Studierende) besonders beliebt. In Italien studieren in diesem Semester 35, in Großbritannien 17, in Polen 15 und in Schweden elf UIB-Studenten. /tg