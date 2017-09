Mallorca nimmt Abschied von der Bar Cristal

Letzte Chance auf einen Café con leche in der traditionsreichen Bar Cristal an der Plaça d'Espanya in Palma de Mallorca: Das Café schließt am Dienstag (5.9.) nach 62 Jahren endgültig seine Pforten. Grund ist eine massive Mieterhöhung, die sich die Betreiber nicht mehr leisten können. Die elf Mitarbeiter auf Mallorca müssen sich nun einen neuen Job suchen.

Nachfolger in dem Ladenlokal dürfte ein Mobilfunkanbieter werden - zumindest liegt der Stadtverwaltung nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung ein entsprechender Antrag vor. Bei der Lizenzvergabe muss allerdings auch der Denkmalschutz bedacht werden - das 1916 erbaute Jugendstil-Gebäude stammt Gaspar Bennàzar.

Ladensterben in Palma

In den vergangenen Monaten musste eine ganze Reihe von traditionsreichen Cafés, Läden und Unternehmen in Palma de Mallorca schließen. So das Café Lírico oder der Forn des Teatre. Auch an der Schreibwarenhandlung Casa Roca oder den Kurzwarenläden Casa Bet und Casa Tarongí hingen die Herzen der traditionsbewussten Einwohner der Balearen-Hauptstadt. Zum Teil machen sie dafür die rasant steigenden Mieten und Immobilienpreise im Zentrum der Stadt verantwortlich, die sich nur noch große Ketten, exklusive Hotels oder Investoren von Luxusimmobilien leisten können.

Doch nicht alle Traditionsläden und -cafés in Palma de Mallorca sind auf dem Rückzug. Das altehrwürdige Can Joan de s'Aigo, das für seine heiße Schokolade, die Ensaimadas und das hausgemachte Eis bekannt ist, kündigte erst kürzlich die Eröffnung eines inzwischen dritten Lokals an. /ff/tg