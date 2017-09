Neues Müllproblem in der Tramuntana

Die Müll-Problematik im Tramuntana-Gebirge auf Mallorca zieht weiter Kreise. Auch im Gemeindegebiet Banyalbufar quellen die Abfallcontainer über – die Müllberge häufen sich hier direkt neben einem Unesco-Schild, das die Tramuntana als Weltkulturerbe auszeichnet.

Darauf aufmerksam machte jetzt die Opposition im Rathaus. Die Situation sei "schwerwiegend", mahnen die Lokalpolitiker und veröffentlichten auch Fotos, die die Problematik belegen.

Bürgermeister Mateu Ferrà (El Pi) reagiert gelassen auf die Vorwürfe. Es handele sich um eine Ausnahmesituation die nicht mit der im Torrent de Pareis zu vergleichen sei. In diesem Sommer hätten mehr Urlauber als sonst die Gegend besucht, zudem hätte es organisatorische Probleme mit der Umstellung auf die Abfall-Abholung direkt an den Haustüren gegeben, weshalb einige Container zeitweise überfüllt seien. Die Opposition nutze den punktuellen Misstand aus politischen Gründen aus. Diese hält dagegen: Bereits im Jahr 2015 hätten sich die Probleme abgezeichnet.

So oder so – die Fotos sorgen für Gesprächsbedarf auf Mallorca. Nicht zuletzt deshalb, weil erst vor wenigen Wochen ein Unesco-Beauftrager darauf verwiesen hatte, dass angesichts des Welterbe-Titels der Unesco besondere Sorgfalt bei der Müllentsorgung in der Tramuntana und speziell im Torrent de Pareis und der Bucht Sa Calobra (beides Gemeindegebiet Escorca) notwenig sei. /somo