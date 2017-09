Wetterdienst warnt vor Starkregen auf Mallorca

Ein Sturm zieht auf. Der Himmel über Can Pastilla ist schon am Mittwochnachmittag (6.9.) grau.

Ein Sturm zieht auf. Der Himmel über Can Pastilla ist schon am Mittwochnachmittag (6.9.) grau. Foto: MZ Livecam

Die Regenschirm-Händler auf Mallorca dürften am Donnerstag (7.9.) reichlich Umsatz machen. Der spanische Wetterdienst Aemet prognostiziert für den ganzen Tag Unwetter.

Bei Höchsttemperaturen von 26 Grad in Felanitx und Palma de Mallorca kann es am Vormittag zu Gewitter in der Tramuntana kommen. Auf der restlichen Insel kommt es zunächst zu leichten Regengüssen, die zum Nachmittag hin stärker werden. Aemet hat zwischen 2 und 18 Uhr die Warnstufe Gelb für Mallorca ausgegeben und warnt vor 20 Milimeter Niederschlag pro Stunde.

Bei schlechtem Bei schlechtem Wetter herrscht auf Mallorca "Operation Wolke": Viele Urlauber entscheiden sich dann für einen Besuch von Palma de Mallorca , und es dürfte zu einem großen Verkehrsaufkommen und Staus kommen. Einen Stellplatz im Parkhaus zu bekommen, wird mitunter schwierig. In der Nacht zum Freitag (8.9.) kühlt es in Lluc auf bis zu 13 Grad ab. In Sa Pobla und Palma de Mallorca ist bei 18 Grad in der Nacht ein dünnes Jäckchen empfehlenswert.



Das Wetter beruhigt sich am Freitag. Bei geringer Regenwahrscheinlichkeit ist keine Warnstufe ausgegeben. /rp