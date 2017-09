Kräftige Regenschauer behindern Straßenverkehr auf Mallorca

Kräftige Schauer haben am Donnerstag (7.9.) zu chaotischen Situationen im Straßenverkehr auf Mallorca geführt. Mehrere Straßem wurden überschwemmt, einige Ampeln fielen aus. Der Verkehr staute sich insbesondere auf der Ringautobahn von Palma de Mallorca, auf dem zweiten Ring sowie auf dem Paseo Marítimo.



Die spanischen Fluglotsen warnten vor Verspätungen auf dem Flughafen von Mallorca, möglicherweise müssten Flüge umgeleitet werden.





Situación complicada en la aproximación a Palma. Esperas y posibles desvíos a aeropuertos alternativos. #SafetyFirst pic.twitter.com/OxrEJsGQe7 „ Controladores Aéreos (@controladores) 7 de septiembre de 2017

Ha continuado la acumulación de precipitacion durante el día de hoy.

Datos de las 17 hora local.https://t.co/D2o9e6X8tl pic.twitter.com/OFtuqVuh3O — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 7 de septiembre de 2017

Nachdem es am Morgen zunächst im Norden und Osten von Mallorca intensiv regnete, erreichten die Regenschauer zum Mittag auch die Balearen-Hauptstadt. Der spanische Wetterdienst hat Warnstufe Gelb wegen Starkregen ausgegeben. Im Gemeindegebiet Escorca wurden bis 17 Uhr Niederschlagsmengen von 51 Litern pro Quadratmeter gemessen, in Palma de Mallorca 43 Liter.Auf der Zugstrecke Manacor -Enllaç kam es wegen der starken Regenfälle zu Verspätungen. In Cala Ratjada fiel in mehreren Straßen der Strom aus. Innerhalb kurzer Zeit wurden 639 Blitze in den Unwettergebieten Mallorca, Murcia und Albacete registriert.In der Nacht zum Freitag (8.9.) kühlt es in Lluc auf bis zu 13 Grad ab. In Sa Pobla und Palma de Mallorca ist bei 18 Grad in der Nacht ein dünnes Jäckchen empfehlenswert. Das Wetter beruhigt sich am Freitag. Bei geringer Regenwahrscheinlichkeit ist keine Warnstufe ausgegeben. Schon am Wochenende steigen die Höchsttemperaturen wieder knapp unter 30 Grad. /tg/ff