Umstürzender Baum verletzt Bauarbeiter in Palma de Mallorca

Ein 25-jähriger Bauarbeiter ist am Mittwoch (6.9.) bei einem Arbeitsunfall beim Asphaltieren einer Straße in Palma de Mallorca verletzt worden. Anscheinend war er mit der Maschine gegen einen Baum gestoßen. Der Stamm brach und klemmte den Arbeiter in seinem Fahrzeug ein.

Angaben der Notrufzentrale zufolge ereignete sich der Unfall gegen 16.45 Uhr im Carrer Niceto Alcalá in Palmas Stadtviertel Camp d'en Serralta, wo eine Gruppe von Bauarbeitern den Straßenbelag erneuert. Die Arbeitskollegen hörten die Schreie des Unfallopfers, verständigten den Notruf und befreiten den Mann aus dem Fahrzeug. Ein Krankenwagen brachte den 25-Jährigen ins Spital. Die Verletzungen waren einer ersten Diagnose zufolge nicht lebensgefährlich.

Die Feuerwehr fällte den abgebrochenen Baum, um weitere Unfälle zu vermeiden. Die Nationalpolizei untersucht die näheren Umstände des Arbeitsunfalls. /tg