Warnung vor Starkregen auf Mallorca auch am Wochenende

Das Wetter auf Mallorca zeigt sich auch am Wochenende von seiner wechselhaften Seite. Nachdem ein Unwetter am Donnerstag (7.9.) für Überschwemmungen und Verkehrschaos gesorgt hatte, soll es am Wochenende (9./10.9.) ähnlich weitergehen, prognostiziert der spanische Wetterdienst Aemet.

Der Freitagabend (8.9.) bleibt bei bewölktem Himmel noch trocken. In der Nacht kühlt es in Palma de Mallorca auf 16 Grad ab, in Sa Pobla gar auf 13 Grad.

Die Ruhe vor dem Sturm herrscht am Samstagvormittag (9.9.). Mit Höchstwerten von 32 Grad in Sa Pobla wird es heiß. Zum Nachmittag hin soll der Himmel zuziehen und es naht ein Gewitter aus nördlicher Richtung.

Dieses setzt sich am Sonntag (10.9.) fort. Aemet hat für Sonntag die Warnstufe Gelb wegen möglichen Starkregens auf der ganzen Insel Insel ausgegeben. /rp