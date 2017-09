Regen und Gewitter am Sonntag, am Montag wieder sonniger auf Malloca

Der Sonntag (10.9.) auf Mallorca wird laut der Vorhersage des spanischen Wetterdienstes Aemet ungemütlich. Es gilt Warnstufe Gelb wegen Starkregens und Gewittern auf der ganzen Insel. In Kraft ist die Warnstufe allerdings nur bis 14 Uhr. Auf der Nachbarinsel Menorca wird zudem vor hohem Wellengang gewarnt. Der Wind weht zum Teil kräftig aus Norden.

Die Temperaturen auf Mallorca gehen deutlich zurück, in Palma de Mallorca, aber auch in Sa Pobla oder Felanitx werden maximal 23 Grad erreicht. In der Gemeinde Escorca im Tramuntana-Gebirge steigen die Wert nur auf 19 Grad. Die traditionelle Pilgerung von den Dörfern Mallorcas zum Kloster Lluc (Pujada a Lluc de la Part Forana), die in der Nacht auf Sonntag beginnen sollte, wurde abgesagt.

In der Nacht fallen die Werte auf 15 Grad (Palma de Mallorca), im Südosten bleibt es bei Tiefstwerten um die 19 Grad etwas milder. In der Tramuntana sinken die Temperaturen erstmals wieder unter zehn Grad.

Am Montag gelten keine Warnstufen des Wetterdienstes mehr. Die Sonne zeigt sich wieder häufiger, und die Temperaturen klettern auf bis zu 29 Grad im Tagesverlauf. Am Dienstag muss dann erneut mit kräftigen Schauern und Gewittern in der ersten Tageshälfte gerechnet werden, der Wind weht zuweilen kräftig. Am Mittwoch verziehen sich laut der Prognose von Aemet dann wieder die Wolken, und die Temperaturen steigen wieder. /ff

