Verkehrsumleitung nach Wasserrohrbruch an der Playa de Palma

Wegen eines Wasserrohrbruchs in Arenal an der Playa de Palma hat Verkehrsbehinderungen zur Folge. Am Samstag (9.9.) mussten wegeb Reparaturarbeiten der Carrer Trobadors und die Avenida América für den Verkehr gesperrt werden, wie die Ortspolizei von Palma de Mallorca informierte. Die Arbeiten sollen nach Angaben der Stadtwerke Emaya drei Tage dauern.

Zu dem Rohrbruch kam es am Morgen, die exakte Stelle konnte aber erst im Tagesverlauf geortet werden. Der Asphalt im Carrer Trobadors hatte schon mehrfach in Folge von Rohrbrüchen nachgegeben, am 10. August blieb ein Stadtbus in einem Schlagloch stecken. /ff