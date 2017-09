Massive Verspätungen und Ausfälle am Flughafen Mallorca

Der Dienstag (12.9.) wird kein guter Reisetag auf dem Flughafen Palma de Mallorca. Viele internationale Flüge starten und landen mit teils großer Verspätung. Die Flughafenbehörde rechnet im Laufe des Tages mit zahlreichen Flugausfällen, wie eine Aena-Sprecherin am Dienstagvormittag der MZ bestätigte. Hintergrund sind Streiks bei Air Berlin in Deutschland sowie Proteste gegen die angekündigte Arbeitsmarktreform in Frankreich.



Zoff bei Air Berlin betrifft Niki und Eurowings

So gut wie alle Niki-Flüge von und nach Deutschland und Österreich haben am Dienstag (12.9.) auf dem Flughafen Mallorca teils große Verspätungen. Die österreichische Fluglinie ist eine Tochtergesellschaft der insolventen Air Berlin. Etliche derer Piloten sind am Dienstag in eine Art "wilden Streik" getreten, der den Flugbetrieb beeinträchtigt.

Air Berlin rät seinen Passagieren, vor Abfahrt zum Flughafen auf der Website des Unternehmens die voraussichtliche Abflugzeit zu übeprüfen. Zumindest ein Flug (HG 7623, um 9.10 Uhr nach Düsseldorf) ist bereits annuliert worden.

Da Air Berlin-Crews aufgrund eines Abkommens auch auf Flügen der Fluggesellschaft Eurowings eingesetzt werden, kommt es auch bei der Lufthansa-Tochter Eurowings zu Verspätungen und Ausfällen. Annulliert wurde zum Beispiel der Flug EW 2597 von Palma (Abflug 12.50 Uhr) nach Stuttgart.

Proteste in Frankreich

Gleichzeitig protestieren die französischen Gewerkschaften gegen die von Präsident Emmanuel Macron angekündigte Arbeitsmarktreform. Der 24-stündige Streik (bis Mittwoch 13.9., 6 Uhr) betrifft auch Flüge zwischen Mallorca und Deutschland und anderen europäischen Ländern, weil diese auf die Kontrolle des Luftraums in Frankreich angewiesen sind.

Die Hintergründe