Vermisster 31-Jähriger bei Alcúdia entdeckt

Ein seit Samstag (9.9.) auf Mallorca als vermisst gemeldeter 31-Jähriger aus Llucmajor ist am Mittwochabend (13.9.) gefunden worden. Das bestätigte die Notrufzentrale 112 per Twitter.



Der Mann befand sich in der Nähe des Golfplatzes Alcanada in Alcúdia. Über den Gesundheitszustand des Mannes gab es zunächst keine Informationen. /tg





