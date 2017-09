Schweizer Paar auf Mallorca durch Blitzschlag schwer verletzt

Einsatzkräfte der Feuerwehr am Wachtturm.

Einsatzkräfte der Feuerwehr am Wachtturm. Foto: Gutiérrez

Ein Schweizer Paar auf Mallorca ist am Freitag (15.9.) durch einen Blitzeinschlag schwer verletzt worden. Zunächst hatte die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" von einem deutschen Paar berichtet. Die beiden wurden am Wachtum von Cala en Basset in der Gemeinde Andratx im Südwesten von Mallorca von der elektrischen Entladung getroffen. Nach ersten Informationen des "Diario de Mallorca" befand sich das Paar ganz oben auf dem Wachtturm.

Nach einem in der Notrufzentrale eingegangenen Hinweis wurde ein Notfallprotokoll aktiviert. Einsatzkräfte der Feuerwehr transportierten die beiden Opfer in Tragen von dem Wachturm bei Sant Elm bis zum Ambulanzwagen, der sie ins Landeskrankenhaus Son Espases nach Palma de Mallorca brachte. Auch Einsatzkräfte von Ortspolizei und Guardia Civil erschienen vor Ort.

Auf Mallorca hatte am Freitagmittag ein heftiger Gewitterregen eingesetzt, der in Palma de Mallorca sowie im Südwesten von Mallorca für zahlreiche Behinderungen im Straßenverkehr führte. /ff