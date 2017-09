Überschwemmte Straßen und Verkehrschaos nach Wolkenbruch auf Mallorca

Vor allem auf den Zufahrtsstraßen nach Palma de Mallorca kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen

Starke Regenfälle haben am Freitag (15.9.) auf Mallorca erneut zu massiven Verkehrsbehinderungen geführt. Mehrere Straßen wurden überschwemmt, zu Staus kam es am frühen Nachmittag speziell auf dem Paseo Marítimo und auf der Ringautobahn von Palma de Mallorca. Auch im Südwesten von Mallorca wie etwa in Santa Ponça kam es zu Überschwemmungen.

Die Situation auf den Zufahrtsstraßen nach Palma de Mallorca und in der Innenstadt wurde verschärft durch Urlauber, die angesichts des bewölkten Himmels am Morgen als Alternativprogramm zum Strand einen Stadtbummel aufs Programm setzten und in die Balearen-Hauptstadt fuhren.

Der spanische Wetterdienst hatte wegen Starkregens und Gewitter im Süden von Mallorca Warnstufe Orange ausgegeben. Inzwischen gilt Warnstufe Gelb, sie ist gültig bis Freitagabend. Die Temperaturen sind bei einem teils starken Nordostwind regelrecht abgestürzt. Am Freitag (15.9.) wurden nur noch 24 Grad erreicht.



Rot, Orange, Gelb: Die Warnstufen des Wetterdienstes

Auch der Samstag wird relativ nass auf der Insel, bei nur noch schwachem Nordostwind sind lediglich 22 Grad drin, nachts geht es auf kühle 13 Grad herunter. Der Sonntag soll bei wieder 25 Grad heiter bis wolkig und auf jeden Fall trocken ausfallen. In der kommenden Woche soll es wechselhaft und nicht mehr allzu warm weitergehen.

