Regen, Sonne, Wolken: Mallorca-Wetter zeigt sich phantasievoll

Langeweile kommt an diesem Samstag (16.9.) beim Wetter auf Mallorca nicht auf: Der Tag startet meist trüb und reichlich frisch. Vor allem im Süden der Insel hängen die Wolken tief und es kann immer wieder örtlich regnen. Im Nordteil dagegen bilden sich auch vormittags schon eher Wolkenlücken und die Sonne lässt sich blicken. Gegen Nachmittag lassen die Schauer auf der ganzen Insel nach und es wird freundlicher. Die Temperaturen allerdings kommen kaum über die 22-Grad-Marke. Kühler bleibt es in der Serra de Tramuntana.

So wird das Wetter auf Mallorca

In der Nacht auf Sonntag verziehen sich die Wolken, die Werte kühlen bis auf 14 Grad ab. Danach steht uns ein herrlicher Sonntag ins Haus. Die Sonne scheint nahezu überall ungehindert vom Himmel, die Höchstwerte steigen auf bis zu 26 Grad in der Bucht von Palma. In der Nacht auf Montag bleibt es deutlich milder - auch, weil von Westen her wieder Wolken heranziehen und bereits am Morgen wieder den Regen auf die Insel bringen. Vereinzelt kann es auch gewittern, erst gegen Nachmittag verziehen sich die Gewitter. Die Luft erwärmt sich bis auf 25 Grad.

Wetter gucken auf Mallorca: Unsere Livecams

Und auch am Dienstag bleibt es unbeständig, immer wieder kann es regnen, und auch die Höchstwerte machen schon bei 24 Grad schlapp. Der Sommer ist wohl endgültig vorbei. /jk