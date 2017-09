Fäkalabwässer auf Mallorca: Badeverbot in Cala Major

Ein schöner Strandtag, doch Baden ist in Cala Major an diesem Sonntag (17.9.) nicht erlaubt.

Ein schöner Strandtag, doch Baden ist in Cala Major an diesem Sonntag (17.9.) nicht erlaubt. Foto: DM

Wieder gibt es Probleme mit Abwässern auf Mallorca: Seit Samstag (16.9.) ist das Baden in der Bucht von Cala Major verboten. Die starken Regenfälle vom Freitag hatten dazu geführt, dass sich Regenwasser und Abwässer aus den Haushalten miteinander vermischten. Grund ist die Überlastung der in die Jahre gekommenen Einrichtungen der Stadtwerke Emaya.

Noch geprüft wird in Cala Major, inwiefern ein medizinischer Notfall in Zusammenhang mit dem verschmutzten Wasser steht. Eine junge Urlauberin ist gegen Sonntagmittag (17.9.) im Chiringuito des Strandes in Ohnmacht gefallen und wurde in ein Gesundheitszentrum gebracht.



Hintergrund: Kampf der braunen Brühe

Erst am vergangenen Sonntag (10.9.) war der Stadtstrand Can Pere Antoni in Palma de Mallorca wegen Abwasserproblemen gesperrt. Für die kommenden Jahre sind umfangreiche Investitionen geplant, um die Kanalisation zu modernisieren. /jk