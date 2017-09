Auf Mallorca stellt sich stabiles sonniges Wetter ein

Am Montagvormittag (18.9.) lockerte es sich langsam auf über Alcúdia.

Das Wetter auf Mallorca gestaltet sich bis zum Wochenende (23./24.9.) durchaus manierlich. Nach einigen möglichen Schauern am Mittwoch (20.9.) setzt sich die Sonne durch, die Höchsttemperaturen steigen von 26 auf immerhin 28 Grad. Das macht einen Ausflug zum Strand erneut möglich, zumal die Wassertemperatur etwa an der Playa de Palma noch immer 26 Grad beträgt. Auch die Nachttemperaturen gehen in die Höhe, und zwar von 14 auf 17 Grad.



Der Wind weht schwach bis mäßig zunächst aus südlichen Richtungen und zwischendurch auch aus dem Westen. Wegen der sich anbahnenden ruhigen Wetterlage gibt es keine weiteren Warnstufen des Wetterdienstes Aemet.

Damit geht eine unruhigere Phase mit Wolkenbrüchen, Schauern und Wind zu Ende. /it