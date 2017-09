Unbekannte schleudern Eier auf Touristenbusse auf Mallorca

Mehrere Touristenbusse im Osten von Mallorca sind in der vergangenen Woche während der Fahrt von Unbekannten mit Eiern beworfen worden. Das zeigte der Ortsverband der Transportunternehmer FEBT gegenüber der Guardia Civil an, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Freitag (22.9.) berichtet.

Die Eier seien während der Fahrt der mit Touristen beladenen Busse auf die Windschutzscheibe geworfen worden, wodurch "Menschenleben gefährdet wurden", erklärte FEBT-Sprecher Salvador Servera. Diese "Angriffe" hätten am späten Abend, zwischen 22 und 23 Uhr, stattgefunden. Betroffen waren "etwa ein halbes Dutzend Busse" dreier unterschiedlicher Unternehmen, die jeweils zwischen Hotels des Inselostens und dem Flughafen Palma de Mallorca verkehrten.

Die Hintergründe der Bus-Attacken seien noch völlig unklar. Es gebe zur Zeit keinen Tarifstreit mit den Angestellten. Über einen neue Art des Protests gegen Massentourismus zu spekulieren, sei verfrüht, so Servera.

Die Vorfälle, bei denen niemand verletzt wurde, hätten schwerwiegende Konsequenzen haben können, warnte Servera. "Die Sicherheit wurde aufs Spiel gesetzt, da die Eier während der Fahrt auf die Windschutzscheibe geworfen wurden, was zu einer Ausweichreaktion des Fahrers hätte führen können, mit schwerwiegenden Folgen." /tg