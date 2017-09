Ab Januar werden Palmas Straßen täglich gereinigt

Palma de Mallorca ist wunderschön, nur viele Straßen der Stadt sind häufig hoffnunslos verdreckt, die Müllcontainer laufen über. Das soll sich ab Januar kommenden Jahres ändern.

Neus Truyol, Chef des städischen Reinigungsunternehmens Emaya (Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram), hat dem Informationsausschuss des städtischden Plenums einen Aktionsplan vorgelegt, in dem 20 Millionen Euro für die Modernisierung der Flotte vorgesehen sind: 40 Prozent der Reinigungsfahrzeuge sollen erneuert, neue Container angeschafft werden. In manchen Gebieten werden zurzeit nur alle zwei bis drei Tage die Straßen gereinigt, Druckwasserfahrzeuge kämen zum Teil nur eimal im Monat in machen Bezirken zum Einsatz.

Besonders problematisch seien in diesem Jahr die Monate Juni und Juli gewesen, da viele Fahrzeuge ausgefallen seien. Von 25 Lastern, die Container leeren, seien 16 beschädigt gewesen.