Deutsche stürzt neun Meter in die Tiefe und stirbt

Tragischer Unfall in Pollença: Eine Deutsche (63) ist bei einer Feier gestorben, nachdem ein Geländer bei einem Haus nachgegeben hatte. Ein Mann (69) wurde schwer verletzt. Beide stürzten neun Meter in die Tiefe.

Sie waren zu Besuch bei Freunden. Nach dem Abendessen hatten sie sich auf die Terrasse in den zweiten Stock begeben und sich dort an ein Geländer gelehnt. Die Frau starb noch am Unglücksort. Der Mann erlitt mehrere Knochenbrüche und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus nach Palma de Mallorca gebracht.

Warum das Geländer nachgegben hat, wird jetzt von der Guardia Civil untersucht.