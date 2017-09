Spanische Könige weihen neues Kongresszentrum in Palma de Mallorca ein

Die spanischen Könige haben am Montagabend (25.9.) auf Mallorca Palmas neues Kongresszentrum eingeweiht. Die feierliche Zeremonie unter dem Motto "The Show that never endes" stand im Zeichen der Musik, der Kultur und mallorquinischen Gesellschaft. Zu den geladenen Gästen gehörten neben dem spanischen Königspaar Vertreter aus Politik, Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft der Balearen.



Das Königshaus twitterte Fotos vom Besuch der Könige im neuen Kongresszentrum mit dem offiziellen Namen "Palau de Congressos".







Los Reyes, en Palma para inaugurar el nuevo Palacio de Congresos @palaucongressos https://t.co/GbO62n3Yvs pic.twitter.com/hdV39qaoK7 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 25. September 2017

Hausherr Gabriel Escarrer, Chef des betreibenden Hotelkonzerns So Meliá warnte bei seiner Rede vor Tourismusfeindlichkeit auf Mallorca und sprach sich gegen die geplante Erhöhung der Touristensteuer aus. "In diesen Zeiten, in denen alles in Frage gestellt wird, selbst die Vorteile des Tourismus , muss ich aus meiner Erfahrung sagen, dass der Tourismus dazu dient, Wohlstand zu schaffen", erklärte Escarrer.Vor der Tür versammelten sich Monarchie-Fans zu einer Demonstration. Mit großen spanischen Flaggen riefen sie "Viva España" (Es lebe Spanien !). Einige Demonstranten wetterten auch gegen die Unabhängigkeitsforderungen aus Katalonien und forderten dabei den Rücktritt der auf den Balearen regierenden Linksregierung. /tg