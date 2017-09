Der Spätsommer auf Mallorca zieht sich in den Herbst hinein

Eitel Sonnenschein am Montagvormittag (25.9.) über dem Hafen von Portitxol.

Eitel Sonnenschein am Montagvormittag (25.9.) über dem Hafen von Portitxol. Foto: MZ-Webcam

Das Wetter gestaltet sich dieser Tage angenehm warm auf Mallorca. Nach 28 Grad am Montag (25.9.) bleibt es bei ähnlich hohen Maximalwerten in den nächsten Tagen meist sonnig. Zunächst weht der Wind zuweilen böig aus dem Nordosten, später weht er schwach aus unterschiedlichen Richtungen.

Nachts geht aus auf 15 bis 16 Grad herunter, was manch einen nötigen dürfte, seine Jacken aus dem Schrank zu holen. Strandbesuche sind also weiterhin möglich, zumal das Meerwasser noch 24 bis 26 Grad warm ist.



Nach einer instabilen zweiten Septemberwoche zum Teil mit Überschwemmungen sind erneute Regenfälle bis auf weiteres nicht in Sicht auf Mallorca. /it