Guardia Civil fängt weiteres Flüchtlingsboot vor der Südküste von Mallorca ab

Die spanische Guardia Civil hat am Dienstag (26.9.) vor Mallorca erneut ein Flüchtlingsboot abgefangen. Informationen der Notrufzentrale 112 zufolge entdeckte die Polizei das Boot mit 16 Personen an Bord am frühen Morgen südlich der Mallorca vorgelagerten Insel Cabrera.

Die Insassen wurden wegen Verdachts auf illegale Einwanderung vorläufig festgenommen, um die Identität zu prüfen. Die Zahl der im Jahr 2017 vor Mallorca entdeckten Flüchtlingsboote steigt damit auf 15. Im Vorjahr 2016 waren es nur drei. /tg