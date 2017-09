Deutsche Urlauberin stirbt an der Playa de Palma auf Mallorca

Das Unglück ereignete sich am Strand von Can Pastilla.

Foto: Google Maps

Eine 58-jährige Deutsche ist am Dienstag (26.9.) auf Mallorca nach einem Herzstillstand beim Baden im Meer verstorben. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, zogen Rettungsschwimmer die Frau am Strand von Can Pastilla an der Playa de Palma bewusstlos aus dem Wasser. Wiederbelebungsversuche schlugen fehl.

Ersten Berichten zufolge trug die Frau einen Herzschrittmacher und litt unter Herzproblemen. Nähere Umstände zu dem Unglück wurden zunächst nicht bekannt. /tg